A co tu się dziwić? Główny sponsor to p.orlen. Moderacja jest proukraińska. Przynajmniej dwóch moderatorów jest LPG. Skórka nowego wypoku nieprzemyślana i brakuje funkcji do których przyzwyczailiśmy się jako użytkownicy.



A za to, że jesteśmy traktowani jak dojne krowy i nikt nie podejmuje z nami dialogu w postaci ankiet co chcielibyśmy zmienić, to niech ten nowy wypok umiera, leży i kwiczy, tfu.