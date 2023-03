Na lekcji obrażali nauczycielkę. Wszystko transmitowali na TikToku

To popaprana opozycja wmówiła gówniakom że można bezkarnie pojeżdzać po każdym dorosłym, nawet po kuratorze albo ministrze edukacji. To co tam im zjechać takiego zwykłego nauczyciela. Za moich czasów jak przyjeżdżała wizytacja kuratora oświaty do szkoły, to dzieci siedziały jak trusia, któryś jakby tylko gębę otworzył niepytany, to by nas zbitą mordę ze szkoły wyleciał.