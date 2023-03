Jakby RosjanIE mieli IQ powyżej 100 to tego by nie byŁO a tak jak w Polsce do wojsKA czy policJI nie mogą brać z takim IQ a jak coś to pojedyncZE przypadKI, które są tylko w ceLU przejścIA zaraz na wyżsZE stanowisko. Ci ludzIE mają wykonywAĆ rozkaZY nie myślĄC czy jest to DobRE lub ZŁE. Dlatego wieMY dlaczego PutIN wysyła na front PrzestępcÓW z więziEŃ.