Nigdy nie ufajcie lewakom, np. gdy mówią, że chodzi im tylko o pewne propozycje, i oni niczego nie chcą zakazywać lub nakazywać. Jest kilka dobitnych przykładów z ostatnich lat, które jasno i wyraźnie pokazują, że zaczyna się niewinnie, od wydawać by się mogło dość racjonalnych propozycji, ale stopniowo zakres żądań lewactwa i tego co chcą wprowadzać się zwiększa, zwiększa się również stopień normatywności tego co proponują, czyli od luźnej dyskutowalnej propozycji, do Pokaż całość