"Interwencja": Życie pod kontrolą. Sąsiad obserwuje z kamer

Mówcie sobie co chcecie ale ja nawet gościa trochę rozumiem. Może i #!$%@? by mnie obchodziło czy ktoś rozjeżdża sobie trawnik pod płotem, ale ludzie stają się coraz bardziej bezczelnymi #!$%@? srajacymi na prawa innych i jakiekolwiek normy współżycia. Najlepszym przykładem są kanały typu stop cham. "Zlaź mi #!$%@? z tego chodnika bo nie mogę moją Skodą do przejścia dla pieszych dojechać, żeby do ruchu się włączyć."