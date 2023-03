Ale co się dziwić Chinom. Amerykańskie firmy zbrojeniowe zarabiają miliardy dolarów na wojnie na Ukrainie, to czemu Chińskie nie mogą? Pieniądz nie śmierdzi. Każdy chce coś ukroić z tego tortu i czemu USA ma być na uprzywilejowanej pozycji? A to, że w wyniku tej "zabawy" giną niczemu niewinni ukraińscy cywile, to zarówno jednych, jak i drugich uj obchodzi. Liczy się kasa i nic więcej.