W 2022 roku sprowadzono do Polski ponad 20 mln ton węgla. Na każde 2,5 tony krajowego węgla przypadała tona węgla importowanego. To absolutny rekord. Zapłaciliśmy za to ponad 26 mld zł utrzymując poza granicami Polski w górnictwach afrykańskim i azjatyckim ponad 40 tys. miejsc pracy!