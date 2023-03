Nie wiem czy to zaleta czy wada, to akurat w ten dzień dobrze że nie macie baki, nie musicie wykiwać z kasy aby ona nie zrobiła wam rabanu że inne dostały. Zresztą jakoś dziwne ze stale obchodzone są dni różne da kobiet a dla faceta wszyscy mają w dupie zawsze i wszędzie. W firmie dzień kobiet zaraz leci kasa, dzień faceta a kto to słyszał, a komu to potrzebne.