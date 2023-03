Nie lepiEJ było zwiać z kraJU? Ja też nie odpowiadAM za to, że w PolsCE PiS Rządzi ale jestem pewNY, że ci wszysCY co wybieraLI PiS do władzy wybraLI by Putina do WładZY jakbyśmy mieli takiego w Polsce. Dobrze, że nie jesteśMY na miejsCU Rosji bo aż nie wyobrażAM sobie do czego doprowadziŁA by władZA PiS.