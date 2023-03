Serio, treść tego gówna jest tak obrzydliwie seksistowska, że aż trudno obojętnie na to patrzeć. Nikomu nie prpzyszłoby do głowy napisać podobnego artykułu o kobietach, a nawet jeśli, to próba jego publikacji skończyłaby się raczej źle dla autora.

Czy można to zgłosić do jakiejś rady etyki mediów czy czegoś takiego, żeby coś z tym zrobić?