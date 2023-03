Pokaż całość

Czemu odrazu odrzucacie taką tezę, kiedyś oglądałem wywiad z matką dziewczynki która zaczęła przemianę trans aby stać się chłopcem i w końcu rzucił/rzuciła się pod metro. Znajomej siostra ma to samo, teraz bierze hormony. Sam jak byłem nastolatkiem to uważałem, że dziewczyny mają lepiej i jakby ktoś mi mówił, że to jest kwestia wyboru a po wszystkim okazuje się, że ta cała przemiana to o kant dupy można rozbić a zdrowie zrujnowane