On to ma w genach. Zarobił już kilka wyroków nakazowych o prostowanie kłamstw wygłaszanych na wiecach.Oczywiście zachował się jak typowy pisowiec. Według wyciekniętych maili Dworczyka - zamiast wziąć to na klatę, przeprowadzili skoordynowany medialny atak na sądy i sędziów którzy wydawali wyroki. Kasta, zmowa, spadkobiercy komunistycznej Polski, chronią bandytów a naszego biednego premiera prześladują etc., etc. Rzygać się chce od takich "menszów stanu".