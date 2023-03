Prof. Jan Żaryn: atak na Jana Pawła II przypomina esbeckie metody

pewnie, niszczmy wszystko, co było niegdyś uznawane za wartościowe, pięknie wykolejanie ambitnej myśli cherry-pickingiem. Nie skupiajmy się na tu i teraz, a już na pewno nie na tym co teraz jest do poprawy, tylko niszczmy ludzi z osiągnięciami, którzy już nie mogą się bronić. Róbmy to wszystko i bądźmy debilami. Robmy to po to, żeby jeszcze bardziej było mi żal (nas) wszystkich.