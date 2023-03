Ale to jest standardowa procedura...



Mój brat raz zapił i na kacu zadzownił do byłej żony, że się chyba zabije.



Więc ta w przypływie dobroci zadzwoniła na policję, że jest próba samobójcza i zjechali się i niebiescy i karetka i brat chciał czy nie na tydzień go przymusem zabrali na oddział zamknięty do Lublińca.



Oczywiście diagnoza, że wszystko z nim ok.



Ciekawostka taka, że eks też przyjechała i kiedy go wyprowadzali chciała Pokaż całość