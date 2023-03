To wynika z tego, że zdjęcia czarny + biała są najczęściej zatytułowane np. black man and white woman dlatego są takie wyniki, jak wpiszecie "happy woman" to w 90% będą zdjęcia białych kobiet. Na tej podstawie można też stwierdzić że wg google głównie białe kobiety mogą być szczęśliwe skoro bez podania koloru skóry, głównie je pokazuje.