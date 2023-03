Właśnie oglądam program informacyjny i powiadają, że za atakiem na nord stream może stać "niezależna" ukraińsko-rosyjska grupa anty Putinowa. Niby nie jest (już?) powiązana z służbami bezpieczeństwa Ukrainy (taa).

Takie są aktualnie podejrzenia co do sprawców. I to mówi wywiad USA.

Takie newsy.



Od początku śmieszne było dla mnie podejrzewanie Rosjan, że wysadzili sobie własną rurę. No ale nie takie bzdury plebs łyka.