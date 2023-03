BzduRY ale ludzIE wierzą w to co chcą wierzYĆ. W obecnej sytuacJI Rosjanie ze swoIM egoistycznYM szefem Putinem przyczyniaJĄ się do tego, że brakująCE kobiety w PolsCE czy w EuropIE są zastępowaNE Ukrainkami. Tych co bronIĄ UkraiNY dla dobra RządzącyCH już i tak nie będzie z naMI. Oni poświęciLI się dla dobra swojeGO kraju ale czy było warTO? To się okaŻE za wiele lat bo w Polsce widAĆ co się dzieJE i Pokaż całość