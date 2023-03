Bo dzisiaj, nawet jak byles przelomowy to nie ma znaczenia. Mozesz odwiedzac synagogi, meczety, ale znajdize sie znajomy wsrod znajomych, z ktorego lewaki ukreca bat do biczowania.

Bo przeciez ja jako osoba odpowiadam za moja rodzine, braci, siostry oraz wszystkich cos spotkalem w robocie przez ostatnie 50 lat. No chyba ze jstem lewakiem to moge skakac po dachu radiowozu a w razie koniecznosci to powolam sie na unijne lamanie praw mniejsocici LPG+