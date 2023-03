To nie do końca prawda, prawdą jest że Rosja próbuje wykorzystać nastroje antyrządowe ale nie ona je sprokurowała, tylko trudy życia w tym kraju. Jeżeli Mołdawianie zarabiają mniej niż my a muszą płacić realne ceny za gaz i prąd, koszty wynajęcia mieszkania, to za co mają żyć? do tego dochodzi spory odsetek ludzi związanych z byłym ZSRR którzy marzą o powrocie do "macierzy" Między nimi a Ukrainą Naddniestrze a jeszcze jest Gagauzja Pokaż całość