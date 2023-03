Zachodnie firmy chcą przejąć ukraiński rynek.

Pokaż całość

Odbudowa to jedno a przejęcie rynku to coś więcej. W niektórych dziedzinach polskie firmy na pewno miałby szansę, ale w innych to nawet we własnym kraju nie kontrolujemy rynku, bo został przejęty przez zachodnie koncerny - choćby telekomunikacyjny lub spożywczy. Także nie ma co sobie wyobrażać niestworzonych rzeczy, ale też nie ma co wszystkiego czarno widzieć. bo jednak są też takie branże, w których Polacy są