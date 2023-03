luzik, te wybory przegrają.

Po wyborach się przypadkowo pokłócą, nastąpi rozpad, zmieni się nazwa - a mordy te same zostaną. Jeden czy dwóch polityków zniknie z nowej wersji.



Do tej pory obserwowaliśmy ten scenariusz bardzo często. Więc czemu ma tym razem być inaczej? A wyborcy? Wyborcy to debile, którzy tydzień po wyborach nie pamiętają o obietnicach które były składane.