Rządzące drugą kadencję Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło już poziom deprawacji uprawniający do określenia tej partii mianem dno i dwa metry mułu. Ale rekordy są po to, żeby je bić i PiS nie ustaje w staraniach o to, żeby zejść poniżej owych przysłowiowych dwóch metrów. N