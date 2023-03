Typowa faszystowska idiotka z gwoździem w głowie. Będzie innym zaglądała do kieszeni, do majtek i do dupy a później każdy będzie chodził do sklepu tylko w poniedziałek o 12:25 kiedy władza wyda dekret że można wyjść z domu. Przy okazji najpierw sama będzie robić to czego chciałaby zakazać "bo jest promocja" a później sama będzie kwiczeć że jak tak można żeby ZOMO waliło pałami starą kobiecinę która chciała zakupy zrobić w czasie Pokaż całość