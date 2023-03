No szok normalnie i niedowierzanie że zabrali to co niby dali i to z nawiązką



Już wiecie teraz dlaczego od lat nie ma żadnej reformy w edukacji a system wypluwa półgłówków którzy nie dosyć że nic nie potrafią to nie wiedzą co się wokół nich dzieje ale pękają z dumy iż opanowali ortografię lub znają datę kiedy to Mieszko puścił bąka ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )