Nie zrozumcie mnie źle, ale może mi ktoś wytłumaczyć to, że w 30:00 stara kobieta z Buczy mówi, że ją zgwałcono. O co chodzi? Przecież skoro ruscy mieli całą Buczę pod kontrolą to po co zgwałcili jakąś starą babę, młodych kobiet pewnie było tam bez liku.