"Według władz stolicy nowe rozwiązania to m.in. "zachętą do korzystania z komunikacji miejskiej czy roweru".



- A według mnie to oczywisty powód do:

- zwiększonego spalania paliwa i tym samym wzrostu zanieczyszczenia powietrza

- zwiększenia i tak niemałych korków na ulicach

- zwiększenia czasów dojazdów i zwiększenia strat czasu który musimy przeznaczyć na transport i komunikację

- zwiększenie kosztów transportu i komunikacji prywatnej oraz publicznej