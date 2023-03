To nie opozycja powinna się obawiać tych pegasusów a pisowcy. Jeśli ziobro jest w posiadaniu jakiegoś narzędzia do inwigilowania to w pierwszej kolejności będzie zbierał haki na ludzi Morawieckiego. Jeśli ktoś z ludzi Morawieckiego ma dostęp do takiego narzędzia to będzie zbierał haki na innych ludzi z pis by się zabezpieczyć żeby nikt nie zrobił z nim to co chcieli zrobić z Banasiem. ziobro ma już pewnie masę haków na różnych ludzi Pokaż całość