by ojciec dzieci poszkodowanej kobiety miał jakiekolwiek szanse uniknąć odpowiedzialności

Pokaż całość

Jeśli frajer umawiał się z kobietą, która chciała tylko spermę i zapewniała go, że nie będzie go ścigać, to ona jest poszkodowana?Wg ostatnio nagłośnionego wyroku marksistowskiego sądu z zachodu: facet zdjął prezerwatywę - trzeba oskarżyć go o gwałt.Tutaj, kobieta wrobiła faceta w dziecko. "Poszkodowana kobieta" - trzeba ścigać alimentacyjnie faceta.Najciekawsza jest mentalność u tych lichych marionetek marksistowskich