Kupił dom z działką za 90 tys. zł. Urządził go za niewielkie pieniądze

Co prawda pośpieszny co pół godziny stawia całą chatę na nogi, ale za to tanio. Kiedy ludzie się nauczą, że otoczenie to tak naprawdę atut na 80% wartości nieruchomości, kiedy wychodzisz na działkę i masz piękny widok dookoła, a najlepiej zero sąsiadów.