Czy się komuś to podoba czy nie, to jedyne wyjście. Armie europejskie, nawet wzięte do kupy, to śmiech w porównaniu z amerykańską. Kacapy mają antyczny sprzęt i tępych sołdatów na każdym szczeblu, ale mają jednego i drugiego o rząd wielkości więcej, niż Europa.

Gdyby nie USA, za 10 lat w Polsce mogłaby być rzeźnia jak w tej chwili na Ukrainie.