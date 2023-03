Trochę mnie dziwi takie oburzenie na to, że ludzie polecają "robaki". Przecież w wielu krajach się je i od dawna o tym wiadomo. Słyszałam czytałam, że ich białko jest bardzo dla nas dobre, łatwo przyswajalne, dużo lepsze niż te pochodzenia zwierzęcego. Smażone, grillowane świerszcze wg wielu ludzi są bardzo smaczne, ludzi którzy wcześniej nie mieli do czynienia z takim jedzeniem. Więc skąd to oburzenie, że ktoś chce sprowadzać je do Polski?