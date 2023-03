Oczywiście nie mogło zabraknąć robienia z czytelnika durnia i wmawiania mu, że pedofilskie występy klaunów na scenie, to restrykcyjne prawo uderzające w alfabet mafię, a w ogóle to pewnie też ciche nawoływanie do agresywnych najazdów na kluby gejowskie. Potem wielkie zdziwienie, że jak grzyby pod deszczu wyrastają takie Krysiaki i grupy typu "Gays Against Groomers" czy "LGB Alliance", skoro na każdym kroku "poważne" media próbują Cię powiązać z tymi ohydnymi występami albo Pokaż całość