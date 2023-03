Szybkie wyliczenie. W SF mieszka około 815 tys. osób z tego czarni stanowią około 5%. Czyli mamy 815000*0,05 = 40750 czarnych w mieście. Dajemy po $5 mln. na twarz czyli: 5 000 000 * 40750 = 203 750 000 000 czyli prawie $204 mld. Budżet roczny SF to około 13 do 14 mld. USD . Gdyby przeznaczano 100% tej kwoty na spłacanie czarnych to trwało by to 204/14 = 14.57 lat.