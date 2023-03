mam wzmaki philipsa - FA 860 i znakomitego dfa 888, którego DAC zjada wiele obecnych daców zewnętrznych na śniadanie. Hehe, cyfrowy wzmacniacz z lat 90, dało się? Chociaż nie wiem czy to najlepsze przykłady świetności firmy, ponieważ to produkty praktycznie marantza jednak to też świadczy o chęci osiągnięcia TOPu na europejskim rynku. Wszystko co wypuszczał Philips to było prawdziwą marką i jakością. Gdzieś w pewnym momencie firmy zmieniły miejsce fabryk i tu Pokaż całość