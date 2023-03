Pokaż całość

Do tak długich dystansów przygotowywałam się latami. Mój pierwszy trening biegowy to było 2km i bardzo stopniowo wydłużałam ten dystans. Pierwsze ultramaratony zaczęłam po 4 pełnych latach biegania. Dzięki temu, odpukać, do tej pory zdarzyła mi się tylko 1 kontuzja podczas biegu 48h na bieżni mechanicznej.To również konsekwencja współpracy z trenerem personalem Mają Oparą i fizjoterapeutką Asią Daszewską, z którymi spotykam się raz w tygodniu. Zwracam na tych spotkaniach