NCBR to tylko wierzchołek pisowskich przekrętów, dużo większa kasa poszła przy covidowych tarczach. Musimy iść na wybory i zagłosować na Tuska m in. po to, by dowiedzieć się o jakiej skali przekrętów stonki kaczyńskiego nie wiemy. Te przewały muszą zostać opublikowane. Każda jednozębna babcia w tym kraju musi dowiedzieć się o złodziejstwie dobrodzieja kaczyńskiego.