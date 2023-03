W jednej strony zalatuje propagandą "ku pokrzepieniu serc" ale z drugiej jeśli Rosjanie stosowali swoją standardową taktykę to nawet możliwe. Jeśli on/oni siedział/eli do dobrej pozycji to mógł/li walić do czołgów jak do kaczek na strzelnicy...

Simo Hayha jest uznawany za najskuteczniejszego snajpera w historii nie z powodu najtrudniejszych/najdalszych strzałów, tylko ilości zlikwidowanych celów - bo same pchały się pod lufę...