TSUE wydał wyrok ws. polskich lasów. Skargę złożyła Komisja Europejska

Organizacje ochrony przyrody mogą kwestionować przed sądem plany urządzania lasów - zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jednocześnie Komisja Europejska skierowała właśnie do TSUE skargę przeciwko Polsce w sprawie kwestionowania wyższości prawa UE nad konstytucją RP. Jeśli to przejdzie to sądy będą mogły orzekać na podstawie przepisów unijnych z pominięciem prawa polskiego. Nie tylko w sprawie lasów, ale każdej.To co widzimy to