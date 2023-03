No, nam się tu właśnie priorytety odwracają we właściwą stronę. Wojna tuż przy granicy pokazuje dobitnie, co jest istotne, a co nie. W takim UK, czy Stanach, młodzież żyje dostatnio i nie ma innych problemów, więc angażuje się w jakieś g*wno-kampanie. Zupełnie nie odróżniają hejtu od normalnej krytyki i odmiennej opinii. Zaraz jednak zaczną się żreć między sobą i dzielić włos na czworo, więc temat przeminie jak zimowy śnieg.