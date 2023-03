Ruskie już przed wojną miały poważne problemy demograficzne które w niedalekim okresie miały doprowadzić do załamania się systemu emerytalnego. Dlatego to była jedna z przyczyn podawana w przyczynach rozpoczęcia wojny.



Takimi działaniami kacapki sobie nieco poprawiły sytuacje demograficzną. Pozbędą się starych dziadów, przestępców i mniejszości etnicznych z dalszych części rosji bo wyślą ich na front. A deportowali do siebie dużą liczbę młodych dzieci pod adopcje.