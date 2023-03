Pani Julia zorientowała się, że do jej rachunku za energię elektryczną doliczana jest tzw. "opłata handlowa". To w jej przypadku nawet 45 zł miesięcznie. Kobieta podkreśla, że nie ma pojęcia za co ma zapłacić zważywszy, że opłata jest nieobowiązkowa. - Chciałabym ostrzec wszystkich