Uuuu... quo vadis Szwecjo?! Co innego sprzeciwiać się niekontrolowanej imigracji, a co innego zaprosić kolorowych przyjaciół, a potem zachęcać, żeby się wynieśli.

Jeśli to są te słynne europejskie wartości, to zaściankowa Polska jawi się krajem ze wszech miar bardziej tolerancyjnym, niż taka niby postępowa Szwecja.



Zaprosili gości, to wypada się nimi zająć, opiekować.

Jakże bez serca trzeba być, aż ciężko o adekwatne porównanie.



To jak przygarnąć biednego, wystraszonego kundelka ze schroniska. Pokazać Pokaż całość