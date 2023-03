widziałem na sadisticku całą masę filmików z wojny, setki nagrań z "dronowań" bestialskich mordów, okropieństw wojny. Te wszystkie nagrania, streamy, live. Jak thruman show. pamiętam za dzieciaka jak grałem w call off duty 2 i tam była misja w Stalingradzie. wkręciłem się mocno i marzyła mi się taka gra ale jeszcze bardziej realistyczna - do czego doszło? na kiblu można śledzić kamery w Kijowie Jak alarm rakietowy jest i drony lecą. Co Pokaż całość