Były dyrektor generalny naszego dostawcy energii elektrycznej udzielił wywiadu w krajowej telewizji. W zasadzie potwierdził to, co wszyscy wiedzieliśmy od jakiegoś czasu.



W Eskom (naszym dostawcy energii elektrycznej, który jest własnością państwa) panuje bezprecedensowa korupcja, mówił o kartelach, które prowadzą go jak organizację przestępczą, w której zespół zakupowy ukrywa zapasy, aby kupić nowe zapasy, które następnie nie są dostarczane. Po "dostarczeniu" zamówienia zabiorą ukryte zapasy z