Rekordowa pomoc dla Ukrainy: Polska przekazała 1,9% PKB (56,6 mld zł)

Pamiętać trzeba przede wszystkim, że to Niemcy doprowadziły do tej wojny, to ich polityka wobec Rosji czyni ich współodpowiedzialnymi tego co się stało.



Artykuł nie dotyczy bowiem polskiej pomocy wbrew tytułowi, ale pomocy niemieckiej. Niemiecki portal na podstawie analiz niemieckiego instytutu opublikował artykuł o tym, że niemiecka pomoc jest największa spośród krajów Europy. O tym jest ten artykuł.



Proponuję jednak od kwoty niemieckiej pomocy odliczyć połowę z szacowanych ukraińskich kosztów tej wojny Pokaż całość