Ukraińcy trzymali Bahmut, żeby po wycofaniu się do Kramatorska mogli wyprowadzić uderzenie na południe zanim Rosja podciągnie logistykę umożliwiającą oblegać kolejne miasta. Ale do tej ofensywy Ukraina potrzebuje więcej sprzętu - właśnie po to miały być te zachodnie czołgi. Wygląda na to, że przyjadą za późno, żeby uderzyć w optymalnym momencie.