Stanowski zarabiający na hazardzistach i promowaniu alkoholu poucza prostytutki xD

Problem który poruszył jest ważny i trzeba o tym mówić, ale stanowski jako człowiek który regularnie sprzedaje swoją godność jest ostatni w kolejce do pouczania innych. Jeszcze sposób w jaki to przedstawił jest bardzo populistyczny. 50 minut gadania któremu poziomem bliżej jest do darcia ryja dzikiego trenera, czy innego najmana, niż do merytorycznej treści.