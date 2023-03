Zmiany w rynku mieszkaniowym są potrzebne, ale nie takie głupie jak rozdawanie kasy oskarom deweloperskim i bankierom. To co jest obecnie jest też głupie i stanowi tylko pole do spekulacji. Państwo powinno zacząć jakiś program budowy mieszkań na wynajem i byłoby ok. A tak zrobi się kolejny chlew. W takim wiedniu jakoś wszyscy mogą wynajmować i się da, ale to złożona kwestia...