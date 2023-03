O nie! Znowu coś co nie istnieje jest problemem :D To jest to samo co zarzucanie jakimś tam grom "uprzedmiotowienie kobiet" podczas gdy sama gra to przedmiot.



Uprzedmiotawiać można drugą osobę, nie kod komputerowy. Tak samo nie da się zgwałcić sekslalki czy być aresztowanym za zabicie kodu komputerowego w grze. Te czyny odnoszą się do świata ludzi.