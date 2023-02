Nawet jeśli mają kompletny projekt to trzeba mieć jeszcze technologie do wytworzenia części w tym projekcie opisanych. Na te maszyny ASMLa składa się multum optyki produkowanej przez ZEISSa i tylko ZEISSa.

A jeśli to przeskoczą jakimś niesamowitym cudem to zatrzyma ich oprogramowanie którego nie odtworzą nie mając lat doświadczenia, know how i kadry ASML.